Técnica em enfermagem cai em golpe ao tentar comprar carro em falso site de leilão

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma técnica em enfermagem de 38 anos, residente em São Carlos, afirma ter sido vítima de um estelionato e registrou queixa na CPJ na segunda-feira, 8. Ela garante ter sido lesada em R$ 3 mil.

A vítima relatou em boletim de ocorrência que entrou em um suposto site de leilão e adquiriu uma Fox e começou a falar via WhatsApp com possíveis representantes da empresa e chegou a fazer dois PIX’s de supostas taxas que totalizaram R$ 3 mil.

Porém, na terça-feira, ao ter solicitado um terceiro PIX de R$ 1,2 mil ela afirmou que iria desfazer o negócio, pois as taxas não teriam sido comunicadas com antecedência, antes da suposta aquisição do carro.

