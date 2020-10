Suspeito foge ao ver viatura da Guarda Municipal

22 Out 2020 - 06h51

Um suspeito conseguiu fugir após ver a aproximação de uma viatura da Guarda Municipal aos 20 minutos desta quinta-feira, 22, no cruzamento da rua Braz Cubas com a Avenida Fernão Dias, no Jardim Centenário.

Os GMs realizavam patrulhamento e o desconhecido ao ver a aproximação, saiu correndo e pulou o muro de um terreno, conseguindo a fuga.

No local onde o suspeito estava, os GMs localizaram um pacote com 21 pinos com cocaína e uma porção de maconha. A droga foi encaminhada ao plantão policial.

