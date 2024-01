Procurado pela Justiça é detido pelo Comando de Força Patrulha

Procurado pela Justiça é encaminhado à CPJ - Crédito: Maycon Maximino

Um procurado pela Justiça, de 30 anos, foi detido por policiais militares do Comando de Força Patrulha na manhã desta quarta-feira, 10. Contra ele, havia dois mandados em aberto: por violência doméstica e agressão.

O acusado estava em atitude suspeita no cruzamento das ruas Júlio Risso com a República do Líbano, no Jardim Cruzeiro do Sul. Ao ver a viatura, tentou a fuga, mas foi abordado na Avenida Maranhão, no Jardim Gonzaga. Após ser encaminhado à CPJ, foi recolhido ao centro de triagem.

