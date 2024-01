Procurado pela Justiça é detido pela PM em São Carlos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um procurado pela Justiça foi detido por policiais militares por volta das 2h30 desta quarta-feira, 10, na rua Dr. Walther de Camargo Schutzer, na Vila São José.

PMs foram acionados para atender um caso de desentendimento. No local, um dos envolvidos não estaria. Com as características do acusado, teve início diligências e nas proximidades, o suspeito foi abordado.

Em pesquisa, os PMs apuraram que teria contra T.R.C., 53 anos, um “mandado em aberto”. Encaminhado à CPJ, foi posteriormente recolhido ao centro de triagem após as deliberações de praxe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também