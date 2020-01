PM e Guarda Municipal apreendem drogas e quase R$ 25 mil no Aracê de Santo Antonio

Droga, dinheiro e objetos apreendidos - Crédito: Divulgação/Maycon Maximino

A operação Área Rural Mais Segura realizada nesta sexta-feira (17) pela Polícia Militar e Guarda Municipal resultou na apreensão de drogas e grande quantidade de dinheiro no Aracê de Santo Antônio.

Segundo o SCA apurou junto aos policiais envolvidos na ocorrência, um Renault Clio foi parado na entrada do bairro. No carro estavam dois homens que transportavam tijolos de maconha, cápsulas vazias e pouco mais de R$ 4.400,00 em dinheiro.

A dupla confessou que um Vectra que estava nas proximidades também estaria envolvido com o tráfico de entorpecentes. O veículo foi abordado nas imediações e no volante estava uma mulher. No carro havia R$ 4.290,00 em dinheiro e anotações relacionadas ao tráfico de entorpecentes.

Em uma chácara os policiais prenderam mais dois homens-- um estava na frente e outro embalando drogas. No imóvel foram apreendidos mais R$ 15.818,00, totalizando a quantia apreendida em R$ 24.590,50.

Todos os envolvidos foram conduzidos até a Delegacia de Entorpecentes (DISE), onde a ocorrência está em andamento. Segundo informações, eles serão autuados em flagrante por tráfico e associação ao tráfico de drogas.

