PM de São Carlos prendeu 46 pessoas em flagrante no mês de junho

Crédito: Arquivo/SCA

A Polícia Militar divulgou os números do combate ao crime no mês de junho dentro da área da 1ª Companhia, com sede em São Carlos.

Nos 30 dias de junho foram 1971 intervenções policiais que resultaram em 46 pessoas presas em flagrante, na apreensão de 24.636 kg de entorpecentes, na apreensão de cinco armas de fogo e na recuperação de seis veículos furtados ou roubados.

No mesmo mês também foram capturados 12 procurados pela Justiça.

O capitão Renato Gonzales, coordenador operacional do 38º Batalhão da PM comemorou a produtividade dos policiais que atuam no combate a criminalidade.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também