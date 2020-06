Patrulha Rural apreende 27 tijolos de maconha em condomínio de chácaras

Crédito: Maycon Maximino

Em um eficiente trabalho, uma equipe da Patrulha Rural, composta pelo sargento Jenuy e soldados Ribeiro e Levez detiveram três homens acusados de tráfico de entorpecentes. O flagrante aconteceu em um condomínio de chácaras no Vale do Uirapuru, região do Posto Castelo. Foram apreendidos 27 tijolos de maconha.

O São Carlos Agora apurou que, por volta das 11h30, moradores estranharam uma dupla pedindo alimentos e em um grupo de Vizinhança Solidária acionaram a Polícia Militar e a equipe foi ao local e recebeu a informação onde estariam os suspeitos.

No local, os PMs foram atendidos por P.J.P., 46 anos, que apresentava certo nervosismo. Com autorização entraram na casa, onde estavam J.H.G., 27 anos e R.M.S., 39 anos, igualmente alterados.

O trio, com passagens por tráfico, ficou ainda mais nervosos quando os PMs se aproximaram de uma piscina de lona para crianças e quando ela foi retirada do local, notaram uma areia remexida.

Com o uso de uma enxada, os PMs chegaram a um lençol que envolvia 27 tijolos de maconha. Os suspeitos não souberam informar a procedência e paralelamente disseram que estavam na casa há um mês.

Detidos, os três homens foram encaminhados até a Delegacia de Entorpecentes (DISE), onde permaneceram à disposição da Polícia Civil.

