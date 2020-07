Pai e filho são detidos com armas na Estrada do 29

Crédito: Luciano Lopes

Pai e filho foram detidos por porte ilegal de arma de fogo, nesta noite de sexta-feira (03), na rodovia municipal Guilherme Scatena.

Uma equipe da Polícia Rodoviária estava pela rodovia quando deparou-se com um Mercedes Classe A prata, ocupado pelos dois homens, parado no acostamento, próximo à Embrapa e fez uma abordagem, encontrando dentro do veículo uma espingarda calibre 12 e outra 22.

Os dois confessaram qua na residência deles, no Jardim Embaré, havia mais armas e os policiais foram até lá, encontrando mais uma espingarda calibre 12 e outra de pressão.

Foram apreendidas também 72 munições de calibre 22 e 12 munições de calibre 12, intactas, além de 45 de calibre 22 deflagradas e 18 de calibre 12 deflagradas.

Ambos foram detidos e conduzidos ao plantão policial, onde esperam que seja arbitrada uma fiança.

