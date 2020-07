Pai ajuda e analista de recursos humanos escapa de estelionatário

Crédito: Arquivo/SCA

A perspicácia de um pai evitou que sua filha de 33 anos, analista de recursos humanos, não perdesse o equivalente a R$ 2,98 mil na manhã desta terça-feira, 7. O estelionatário se deu mal e nada levou.

No período da tarde, a “quase” vítima compareceu ao 1º e 4º DPs e registrou boletim de ocorrência. Narrou às autoridades que por volta das 10h recebeu ligação pelo seu celular dando conta que um homem, que se chamaria Murilo, disse ser amigo de um seu primo e que ele pediu ajuda no valor em questão, pois estava na estrada com o carro quebrado e o dinheiro era para pagar o conserto. O guincho, inclusive, estaria a caminho.

Mas o que o estelionatário não contava é que, paralelamente, o pai da analista de recursos humanos falava justamente com o seu primo, que dizia estar bem e não necessitaria do dinheiro.

Desta forma, o estelionatário, que pensou ser esperto, ficou de mãos (e bolsos) abanando.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também