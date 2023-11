Operação policial apreende grande quantidade de entorpecentes e arma em São Carlos e Ibaté

Crédito: Lourival Izaque

Uma operação policial de grande envergadura que contou com policiais militares e civis de São Carlos, Ribeirão Preto e Araraquara terminou com a prisão de dois homens e dois infratores na tarde desta quarta-feira (1).

Denominada “Operação Matricial”, o objetivo da ação policial, segundo o comandante do 38º Batalhão da PM, tenente coronel Musssolini, foi cumprir mandados de prisão para retirar criminosos condenados pela Justiça de circulação, além de apreender armas e drogas.

Os agentes se reuniram na Praça Coronel Salles de onde partiram para as suas missões. A movimentação policial chamou a atenção de quem passava pela avenida São Carlos.

Douradinho

No bairro Douradinho, os policiais tinham a informação que um homem estaria guardando armas que estariam sendo usadas em roubos e homicídios. As equipes então se deslocaram até o local e em posse de mandado de busca fizeram diligências em dois imóveis. Em um bar na Rua Antônio Pastore, policiais da DIG localizaram sete tijolos de maconha pesando aproximadamente 3,4kg, 32 porções da mesma erva prontas para o comércio, 137 microtubos contendo cocaína, 15 porções de crack, 34 potes plásticos com erva semelhante a maconha, 170 pacotes de cigarros da marca Gift, 12 pacotes de cigarros da marca Eight, R$ 648,00 em dinheiro, material usado para embalagem de entorpecentes, além de uma pistola Taurus, calibre 9 milímetros com a numeração suprimida, municiada com 12 cartuchos, além de 17 munições do mesmo calibre. Neste local um jovem de 20 anos foi preso em flagrante. Ainda no bar, PMs encontraram seis porções de cocaína, 28 pinos de cocaína, 10 porções de maconha e 50 comprimidos de ecstasy, além de quatro máquinas leitores de cartão de crédito e quatro aparelhos celulares.

Em uma casa, na avenida Luciano Eduardo Félix, no mesmo bairro, local que seria residência do homem apontado como sendo o dono das armas usadas para a pratica de crimes, os policiais localizaram cinco comprimidos de ecstasy, seis munições de calibre 22, várias embalagens plásticas comumente utilizadas para embalar drogas, um telefone celular, duas balanças digitais e um liquidificador industrial. No imóvel estava apenas a mãe do acusado, no entanto, o alvo dos agentes não foi encontrado, mas segue sendo investigado.

Na frente da casa, os policiais abordaram ainda um homem de 32 anos. Dentro do seu carro que estava estacionado na frente, foram encontrados 11 porções de maconha e um pote com embalagens utilizadas para acondicionar entorpecentes.

Ibaté

A Operação Matricial também teve desdobramento em Ibaté. No cruzamento das ruas Benedito Barreto e Tabatinga, no Jardim Cruzado, policiais da Força Tática de São Carlos e Ribeirão Preto, além do Canil do Baep, abordaram um infrator conhecido dos meios policiais pela pratica de tráfico de drogas. Com ele nada de ilícito foi localizado, contudo, nas imediações foi feita uma varredura com o cão farejador “Imbel” que encontrou uma sacola com entorpecentes fracionados e prontos para a venda, juntamente com uma quantia em dinheiro. O adolescente foi conduzido até a presença do delegado, onde ficou à disposição da Justiça. Essa é a sua 12ª passagem pela Polícia pelo mesmo ato.

Cidade Aracy



Já na rua Antonio Busco Alabarca, equipes da Força Tática realizaram mais uma apreensão de drogas no começo da noite. Um infrator foi apreendido. Ele estava com 113 pedras de crack, 79 porções de maconha, 48 eppendorfs e R$ 23,30. Contra o infrator ainda havia um mandado de busca e apreensão.

