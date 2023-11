Mulher viaja e tem casa furtada no Cruzeiro do Sul

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Aproveitando o final de semana prolongado, uma mulher de 61 anos, residente na rua Guadalajara, no Jardim Cruzeiro do Sul, foi viajar. Entretanto, “amigos do alheio” perceberam a casa vazia e após arrombamento, praticaram o furto.

O crime foi descoberto por policiais militares que faziam patrulhamento de rotina. Durante a madrugada de sábado, 4, notaram a luz acessa no interior da casa e portões entreabertos. Foram averiguar e perceberam o desalinho. Chegaram até a proprietária/vítima que retornou da viagem às pressas e contabilizou o prejuízo: os criminosos levaram eletrodomésticos, eletrônicos, roupas, bijuterias, bebida e alimento. Restou a mulher formular boletim de ocorrência na CPJ.

