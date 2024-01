Mulher sofre queda de moto após passar sofre faixa de pedestre

SIGA O SCA NO

Motociclista é socorrida pela UR dos Bombeiros à Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Uma motociclista foi vítima de uma queda na tarde desta quinta-feira 11, na esquina da rua Capitão Adão Pereira de Souza Cabral com a rua Marechal Deodoro, no Jardim Paraíso.

O asfalto estava molhado e ao passar com a moto sobre a faixa de pedestre, a vítima disse que o pneu teria escorregado e ocorreu a queda. Com escoriações pelo corpo, foi socorrida pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa.

