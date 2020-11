Mulher pede ajuda para encontrar carro que foi levado em assalto

Uma mulher que foi vítima de roubo está solicitando ajuda para localizar seu carro que foi levado pelos bandidos, na madrugada de quinta-feira (19).

A proprietária contou a polícia que estacionou seu Palio em frente à sua residência, na Rua Cândido de Arruda Botelho, no Santa Felícia e ao descer do carro, em companhia de outra mulher, elas foram rendidas por dois bandidos armados com facas, que saltaram de um Monza, onde estavam mais dois homens. Os ladrões levaram o veículo e seguiram por rumo ignorado.

A vítima registrou a ocorrência no 3º DP e pede que se alguém tiver alguma informação sobre o Palio 2005, placa DPJ-4681, que entre em contato com a polícia.

