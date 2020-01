Motorista ‘acerta’ motociclista na região do Terminal Rodoviário

Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 22 anos foi vítima de um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira, 22, na região do Terminal Rodoviário. Com escoriações pelo corpo, foi socorrido pela Unidade Resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa.

Segundo apurado, a vítima pilotava a moto sentido rodoviária/shopping e a motorista do carro, sentido contrário. Quando tentou a conversão com destino a Avenida São Carlos, não notou a presença da motocicleta e a colisão lateral foi inevitável.

