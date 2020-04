Motociclista sofre ferimentos graves após acidente na região do Embaré

Com ferimentos graves, motociclista foi encaminhado à Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente, provavelmente entre duas motos, deixou um motociclista gravemente ferido na tarde desta terça-feira, 7, no final do bairro Embaré, em São Carlos. Nome e idade da vítima não são conhecidos, pois não portava documentos.

Segundo informações colhidas pelo São Carlos Agora o acidente foi na última rua no Jardim Embaré. Com asfalto novo e plano, segundo moradores, a via é utilizada por motociclistas que realizavam manobras arriscadas e até rachas.

Entretanto, o motivo do acidente é desconhecido. A certeza é que o motociclista estaria sem moto e a colisão teria sido com outra moto. Presume-se ainda que, após o acidente, a moto avariada foi recolhida por colegas do acidentado.

Colegas da vítima teriam acionado o Samu e uma Unidade de Suporte Avançado (USA) foi ao lado. O médico constatou trauma na cabeça e sangramento abundante. O motociclista foi entubado e encaminhado à Santa Casa em estado grave.

