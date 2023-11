Motociclista morre após acidente nas margens da Washington Luís

SIGA O SCA NO

Crédito: Reprodução/Fala, Gertrudense

Um motociclista de 28 anos morreu na manhã de ontem após se envolver em um acidente de trânsito em uma marginal da rodovia Washington Luís (SP-310), em Santa Gertrudes/SP.

Segundo informações, Pascoal da Purificação Pereira conduzia a motocicleta no sentido interior/capital, quando por razões desconhecidas colidiu contra a traseira de um caminhão carregado com pisos cerâmicos e estava parado irregularmente na via. O socorro da concessionária que administra a rodovia foi acionado, mas ele morreu na hora.

O motorista do caminhão foi submetido ao teste do etilômetro que não apontou ingestão de álcool. Ele foi autuado em flagrante, pagou fiança de R$ 1.400,00 e foi liberado.

