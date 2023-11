Motociclista fica em estado gravíssimo após colidir contra carreta na Washington Luís em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista ainda não identificado ficou gravemente ferido no final da manhã desta quinta-feira (9) após se envolver em um acidente de trânsito na rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

Segundo o SCA apurou, a vítima seguia no sentido interior/capital, quando no quilômetro 237, colidiu contra a traseira de uma carreta. Após o impacto o condutor da moto ficou preso no para-choque do caminhão, cujo motorista não percebeu a batida e seguiu viagem, porém uma testemunha foi atrás e conseguiu avisá-lo, quando parou na rodovia. Na hora do acidente, o trânsito estava lento devido a obras na pista.

O motociclista perdeu a consciência e foi entubado pelo médico da concessionária Econoroeste e em seguida foi encaminhado até a Santa Casa inconsciente. Seu estado de saúde é gravíssimo. O Samu e o Corpo de Bombeiros também participaram do socorro.

