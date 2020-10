Motociclista bate em placa e parede após ser fechado por carro

18 Out 2020 - 12h31

Crédito: Maicon Ernesto

Um jovem de 25 anos ficou ferido em uma colisão envolvendo um carro e a motocicleta que ele conduzia, na manhã deste domingo (18), na avenida Tancredo de Almeida Neves, região do Botafogo.

De acordo com informações, um Ecosport transitava pela faixa do meio da via, quando um veículo tentou ultrapassá-lo e o fechou.

Na tentativa de evitar a colisão, o condutor do Ecosport jogou para a direita, entrando na frente da CG 150 Fan, que transitava pela faixa da direita.

O motoboy não conseguiu desviar, colidindo contra o Ecosport, uma placa de sinalização e uma parede. Ele sofreu escoriações pelo corpo e foi socorrido pelo Samu, até a UPA da Vila Prado.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e o condutor do carro permaneceu no local o tempo todo, prestando todo o apoio ao motociclista.

