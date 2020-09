Motociclista morre após acidente na Getúlio Vargas

Crédito: Maycon Maximino

Um homem morreu nesta noite de sábado (12) após um grave acidente de moto na avenida Getúlio Vargas.

Celso Luís Gonçalves Rosa, 65 anos, conduzia sua motocicleta pela via, no sentido rodovia - Praça Itália, fez a rotatória da antiga fábrica Cardinali e em seguida caiu, após possivelmente, ter batido contra um poste.

Uma viatura da Polícia Militar passava pelo local e parou para atender a ocorrência e uma viatura do Samu que também passava, parou para prestar os primeiros atendimentos, no entanto o estado da vítima era grave e foi necessário acionar a USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu.

O homem precisou ser entubado e encaminhado à Santa Casa, porém não resistiu aos ferimentos e faleceu.

