Morador sofre queimaduras após incêndio causado por curto-circuito no Cidade Aracy

Bombeiros atenderam a ocorrência no Cidade Aracy - Crédito: Maycon Maximino

Um incêndio em um quartinho, causado por um curto circuito, na rua José Rohrer Filho, no Cidade Aracy, causou susto em moradores residentes próximo ao local na manhã desta quinta-feira, 11.

O morador de uma casa no mesmo quintal, mas na frente do imóvel, viu fumaça sair do cômodo e foi até o local se cientificar. Viu que o morador ainda dormia e após acordá-lo, com ajuda de uma mangueira e de vizinhos, conseguiram controlar as chamas, antes que elas se alastrassem. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o incêndio, debelando-o.

Já a vítima que dormia, sofreu queimaduras no pescoço, foi atendido por integrantes da unidade resgate, mas dispensou atendimento médico.

Segundo apurado, o fogo teve início devido um curto circuito, cuja faíscas caíram em um local onde havia madeira.

