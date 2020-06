Missionário procurado por homicídio é preso no Moradas 1

Crédito: Marco Lucio/Arquivo

A Polícia Militar prendeu um foragido da Justiça neste domingo (28) no Condomínio Moradas 1.

OS PMs Neto e Ludugerio receberam a informação que havia um procurado da Justiça do estado do Espírito Santo residencial. Lá eles encontraram o missionário D.G.P. Com ele nada de ilícito foi encontrado, porém quando consultado seu nome junto aos computadores da PRODESP, constou que estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.

O acusado foi conduzido ao plantão policial e depois recolhido ao Centro de Triagem.

