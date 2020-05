Mais três pessoas são vítimas do "golpe do falso gerente" em São Carlos

Crédito: Divulgação

A Polícia Civil de São Carlos registrou aumento no número de "golpes do falso gerente" em São Carlos. Agora os criminosos estão usando a pandemia do novo coronavírus para enganar as vítimas.

O golpe é bem sofisticado. Os bandidos conseguem alguns dados da vítima, fazem uma ligação telefônica se passando por funcionários do banco e dizem que o cartão pode ter sido clonado e precisa ser destruído. Para isso, encaminham um motoqueiro para retirada do cartão. A vítima também é orientada a digitar a senha através do celular. Com cartão e senha os golpistas fazem um estrago na conta corrente.

PREJUÍZO DE R$ 15 MIL

Uma das vítimas do golpe é uma funcionária pública aposentada, de 67 anos.

No 1º e 4º Distritos Policiais a mulher contou que recebeu uma ligação de um telefone fixo. Do outro lado da linha um homem dizendo ser funcionário do Banco do Brasil informou os dados pessoais dela, como número de CPF, RG e CEP da sua residência. Ele indagou se ela estaria fazendo compras, pois na central do banco estaria acusando o uso indevido do seu cartão de crédito.

Em seguida ela recebeu nova ligação de um homem dizendo para ela tomar cuidado com golpes. Ele se identificou como funcionário de uma agência do Banco do Brasil de São Carlos e como ela fazia parte do grupo de risco da covid-19, mandaria um motoqueiro buscar o cartão em sua residência, pois seria inutilizado.

Bastante falante, o suposto funcionário do banco pediu para ela digitar a senha do cartão que seria destruído. Sem imaginar que estava caindo em um golpe, ela atendeu o pedido e forneceu o endereço de sua casa. Minutos depois surgiu o motoqueiro e apanhou o cartão bancário da aposentada.

Desconfiada, a mulher ligou para o gerente da sua conta, mas já era tarde. Ela acabou descobrindo que havia caído em um grande golpe. Ao verificar a conta o gerente constatou que foram feitos um saque no valor de R$ 6 mil e compras no valor de R$ 9 mil, perfazendo um prejuízo de R$ 15 mil.

ROMBO DE QUASE R$ 7 MIL

Na última terça-feira (19), um aposentado de 63 anos recebeu um telefone de um homem se passando por gerente da Caixa Econômica Federal (CEF) dizendo que seu cartão havia sido clonado e que marginais teriam gasto R$ 1,8 mil em uma loja de Campinas (SP). O aposentado foi orientado a digitar a senha, bem como escrever uma carta dizendo que não era ele que tinha realizado a compra. O falso gerente disse ainda que devido a pandemia de covid-19, um motoqueiro passaria em sua casa para retirar o cartão.

Por volta das 17h30 o motoqueiro chegou e apanhou o cartão bancário do aposentado.

Passado algum tempo, percebendo que havia caído em um golpe o aposentado entrou em contato com o seu verdadeiro gerente e descobriu que os marginais já haviam realizado saques e compras no valor total de R$ 6.895,00.

Delegado Dotta e Silva pede que a população não passe a senha dos cartões e desconfie de ligações recebidas de bancos. (arquivo SCA)

MAIS UMA VÍTIMA

Outro aposentado de 64 anos foi vítima do mesmo golpe em São Carlos. Desta vez os golpistas usaram o nome do Banco Itaú para enganar a vítima.

Nos mesmo moldes, o aposentado recebeu uma ligação dizendo que os cartões haviam sido clonados e precisaria ser destruídos. Ele digitou a senha e depois que o motoqueiro passou para apanhar o cartão, percebeu o prejuízo de R$ 1.299,00 na sua conta bancária.

DELEGADO ORIENTA

O delegado Maurício Antônio Dotta e Silva acredita que o número de vítimas é bem maior. O delegado orienta as pessoas a não acreditar neste tipo de atitude de funcionários de bancos, pois as agências não encaminham motoqueiros nas residências de clientes e sim solicitam o comparecimento ao banco para resolver problemas. O delegado também orienta a não fornecer a senha em hipótese nenhuma.

Ouça o relato de uma das vítimas

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também