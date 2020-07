Ladrões agridem e roubam pedreiro no Jardim Real

Crédito: Arquivo/SCA

Um pedreiro de 44 anos foi vítima de agressão e posterior roubo por volta das 21h de sexta-feira, 3, na rua Luís Lázaro Zamenhoff, no Jardim Real, em São Carlos.

A vítima compareceu nesta segunda-feira, 7, ao 1º e 4º DPs e informou às autoridades policiais que estava em seu carro, a caminho da casa da mãe, no São Carlos 8 e ao parar na esquina com a rua Paschoal Neto, cinco ladrões teriam avançado em seu carro e mediante agressões, tiraram ele do interior e se apoderaram de gêneros alimentícios e R$ 80. Praticado o crime, todos fugiram.

Às autoridades, o pedreiro disse que teria reconhecido um dos criminosos, que seria usuário de drogas e moraria no Santa Maria. A Polícia irá investigar o fato.

