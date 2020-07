Incêndio destrói motor de carro e assusta motorista

Crédito: Maycon Maximino

Um incêndio destruiu o motor de um Golf na manhã desta segunda-feira, 27, na rua Capitão Adão Pereira de Souza Cabral, próximo a USP São Carlos. Ninguém ficou ferido. A princípio, uma pane elétrica teria sido responsável pelo incêndio.

Segundo informações, o motorista transitava pela via quando notou as primeiras chamas que saiam do painel do veículo. Assustado, estacionou e fumaça começou a sair pelo capô. Populares que presenciaram o fato, com o auxílio de extintores, ajudaram a debelar as chamas que foram exterminadas com a presença do Corpo de Bombeiros.

