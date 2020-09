Homem perde mais de 7 mil em golpe de leilão

Um homem foi vítima de estelionatários ao tentar comprar uma moto em um leilão.

De acordo com a vítima de 37 anos, ele se interessou por uma motocicleta Yamaha Fazer 250 de um site de leilões e ao demonstrar interesse em arrematá-la, foi informado que deveria fazer um depósito no valor de R$ 7.036,36 e somente após efetuar o depósito, pesquisou a inscrição estadual do suposto leilão, verificando que era falso e que havia caído em um golpe.

A ocorrência foi registrada no 1ºD.P.

