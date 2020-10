Homem é flagrado com espingarda no Cidade Aracy

28 Out 2020 - 07h27

Crédito: Divulgação

Um homem foi flagrado por volta das 20h desta terça-feira, 27, com uma arma em sua casa, na rua Natalino Sbampato, no Cidade Aracy.

O flagrante aconteceu após equipes da Força Tática serem designadas via Copom a comparecer em tal endereço, pois no local estariam possivelmente dois dos autores de um roubo ocorrido no dia anterior em uma chácara em Ribeirão Bonito.

No local, em uma das casas, o morador foi abordado e nada de ilícito encontrado. Questionado sobre o comparsa indicou onde moraria (em frente a sua).

No mesmo momento, o suspeito estaria abrindo o portão e foi abordado pelos PMs. Negou participação no roubo, mas na casa foi localizada uma espingarda calibre 20, que seria idêntica a utilizada no crime e 17 balas intactas de vários calibres.

Os suspeitos foram encaminhados ao plantão, onde arma e munições foram apreendidos.

