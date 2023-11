Homem é encontrado ferido e alega ter sido atacado por desconhecidos na estrada do 29

Crédito: Lourival Izaque

Um homem de 34 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros no começo da manhã desta quarta-feira (1º) após ser encontrado ferido dentro do veículo, na estrada municipal Guilherme Scatena, na região do 29.

Segundo informações, policiais militares foram acionados no local e quando chegaram, encontraram apenas o carro todo danificado. O condutor já havia sido levado até a Santa Casa.

No hospital, os PMs colheram o depoimento do condutor o qual informou que discutiu com a esposa pelo telefone e estava a caminho da represa do 29, quando no trajeto, desconhecidos teriam arremessado pedras contra o seu carro, mesmo assim prosseguiu. Pouco mais a frente teria sido fechado por um carro, fazendo com que perdesse o controle da direção, indo parar fora da pista. O homem não soube informar as características do veículo.

O carro foi apresentado no plantão policial da Central de Polícia Judiciária (CPJ) após solicitação da perícia e depois recolhido ao pátio municipal por questões administrativas.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também