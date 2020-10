Homem alterado, fica ferido e bebe o próprio sangue durante ameaças a familiares

13 Out 2020 - 13h19

Um caso de violência doméstica e porte de entorpecente, foi atendido por policiais militares por volta das 3h desta segunda-feira, 12, na rua Mario Rossi, no Cidade Aracy. Alterado emocionalmente, após ameaçar familiares, B.C.S. se feriu e chegou a beber o próprio sangue.

Segundo apurado, PMs foram acionados via Copom e compareceram até o endereço e apuraram que B.C.S. que seria amásio de uma adolescente, foi até a casa dela e alterado quebrava o que via pela frente. Após conversar com os PMs, se acalmou e foi embora.

Entretanto, horas depois, retornou a casa da amásia e mais agressivo, ameaçava os familiares, dando chutes e pontapés, promovendo atos de vandalismo e se feriu com um corte no braço, espalhando sangue pela residência.

B.C.S. estaria sob efeito de drogas e álcool e passou a beber o próprio sangue. Resistiu à prisão e indagado, disse que tinha um pé de maconha em sua casa.

Os policiais foram até a residência do acusado, localizaram o pé da erva e após socorrido, foi encaminhado ao 2º DP e foi autuado em flagrante. Posteriormente foi encaminhado a Dise.

