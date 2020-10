Garoto de 12 anos é detido pela terceira vez por tráfico de drogas

14 Out 2020 - 20h20

Um garoto de 12 anos foi detido por tráfico de drogas nesta quarta-feira (14), no Cidade Aracy 2.

Após denúncia via Copom, de tráfico de drogas na rua Hilário Martins Dias, os policiais militares Cabos Lima e Rezende foram averiguar e ao se aproximarem do menor suspeito, ele tentou fugir, mas foi alcançado e com ele foram encontrados R$ 175,00, 39 porções de maconha, 15 pinos de cocaína e 31 pedras de crack.

O menor foi encaminhado à DISE (Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes) e liberado à sua genitora.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também