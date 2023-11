Força Tática/ROCAM detém trio suspeito de assaltar república e recupera caminhonetes roubadas

Crédito: Maycon Maximino

Três indivíduos suspeitos de participar de um assalto em uma república na madrugada do último sábado (4), na rua São Paulo, no Centro, foram detidos por policiais militares da Força Tática e Rocam na tarde desta terça-feira (7). As duas caminhonetes que eles roubaram foram recuperadas pelas equipes.

Após o crime, os policiais passaram a buscar informações, até que hoje chegaram no local onde estavam as duas caminhonetes, em uma estrada de terra que liga a represa do 29 ao bairro Maria Estela Fagá. No local estavam os três homens maiores de idade. Além das caminhonetes, havia um Gol furtado na cidade de Bocaina/SP com queixa de furto. Segundo a Polícia, o carro era utilizado pelos bandidos para o transporte nas ações criminosas.

Junto com os indivíduos, a PM também apreendeu uma maleta com ferramentas que seriam utilizadas para tentar abrir a Ford/Ranger branca que estava sem a chave. Um par de placas também foi apreendida. Ainda segundo informações da polícia, o objetivo do trio era tentar negociar as picapes.

Os suspeitos foram conduzidos até a Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceram à disposição da Polícia Civil. Até a conclusão desta matéria, a situação deles não havia sido definida.

