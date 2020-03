Durante briga homem é esfaqueado em alojamento da UFSCar

Um homem de 28 anos recebeu várias facadas durante uma briga nesta noite de quarta-feira (25), no alojamento da UFSCar.

De acordo com as primeiras informações, a vítima e o autor das facadas moram juntos no apartamento e tiveram um desentendimento por razões desconhecidas. A vítima teria provocado o acusado e chegou a dar uma paulada nele, que irritou-se e o esfqueou várias vezes.

O autor do crime M.C.L., 29 anos, foi detido pela Polícia Militar, ainda no apartamento, sendo encaminhado ao plantão policial, onde ficou à disposição da Justiça.

A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada à Santa Casa, onde permaneceu internada.

