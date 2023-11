Dupla em moto assalta mulher no centro de São Carlos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um assalto marcou a tarde desta terça-feira, 7, no centro de São Carlos, quando uma mulher de 37 anos foi rendida na rua Geminiano Costa.

Ela disse que caminhava quando os bandidos em uma moto vermelha pararam e o garupa, mediante ameaças de morte, se apoderou de sua bolsa que continha documentos e R$ 15. Notou ainda que, via aplicativo do seu celular (que não foi levado), que os bandidos fizeram três comprar com seu cartão de crédito no valor de R$ 200 cada uma. O caso foi registrado na CPJ.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também