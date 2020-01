Desconhecido tenta matar pintor com facada no peito no Santa Felícia

Crédito: Arquivo/SCA

Um pintor de 29 anos foi esfaqueado no final da noite desta sexta-feira (17), na rua Dionisio Pinati, Santa Felícia.

Ele alega que estava em um bar bebendo cachaça e ao retornar para casa, no caminho, um individuo saiu do meio do mato e após cumprimentá-lo, o atingiu com uma facada no tórax.

A vítima foi encaminhada até a UPA do Santa Felícia e depois transferido para a Santa Casa, onde permaneceu internada em observação.

O pintor não soube dizer quem tentou matá-lo, tão pouco quais foram os motivos.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também