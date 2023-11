Desconhecido furta torneiras do Cemei D. Ruy Serra

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um furto foi registrado por volta das 23h desta segunda-feira, 30, no Cemei D. Ruy Serra, na Vila Faria. O crime foi registrado na CPJ.

A diretora da escola de 45 anos relatou em boletim de ocorrência que uma funcionária chegou nesta terça-feira, 31, e deu falta de uma torneira que estaria no hidrômetro. Ao verificar as demais dependências do prédio, percebeu que outras quatro torneiras que estavam no bebedouro, também foram levadas. O caso será apurado pelas autoridades policiais.

