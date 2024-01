Casal é flagrado com entorpecentes na Vila Pureza

SIGA O SCA NO

A droga e dinheiro foram apreendidos pela PM após a detenção do casal - Crédito: Divulgação

Um casal foi detido por policiais militares por volta das 18h desta quinta-feira, 11, acusados de tráfico de entorpecentes. O flagrante aconteceu na Avenida Conselheiro Soares Brandão, na Vila Pureza.

Equipes de Rocam e Força Tática, em operação conjunta, identificaram e abordaram o casal que estaria em atitude suspeita e seria o responsável pela distribuição de entorpecentes no local. Durante a abordagem foram encontrados com ambos, 140 porções de maconha, 79 pinos com cocaína, 5 porções de haxixe, 127 pedras de crack e R$ 1.122,50.

Ambos foram detidos, encaminhados à CPJ, autuados em flagrante e recolhidos ao centro de triagem. Droga e dinheiro também foram apreendidos.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também