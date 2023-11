Casal de idosos sai para viagem e tem casa furtada no Parque Santa Marta

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um casal de idosos teve a casa furtada no final de semana prolongado. Eles residem na rua Nicola Di Lorenzo, no Parque Santa Marta. As vítimas, de 65 e 62 anos respectivamente, formularam boletim de ocorrência e disseram que estavam em viagem, quando foram informados que a moradia teria sido invadida e dois carros que estariam na garagem, furtados.

As vítimas retornaram na tarde de sábado, 2, e apuraram que o interior da moradia estava em desalinho e foram levados celulares, joias e diversos objetos. Além da Picasso branca, placas EWQ-9805 e o Fox prata EPF-3593 que estavam na garagem. O crime foi registrado na CPJ.

