Carro produto de roubo em São Bernardo é apreendido em São Carlos

Carro dublê produto de roubo em São Bernardo foi apreendido em São Carlos - Crédito: Maycon Maximino

Um carro, produto de roubo em São Bernardo do Campo no dia 25 de outubro, foi apreendido em São Carlos na tarde desta quarta-feira, 8, na rua Álvaro Giongo, no Jardim Bandeirantes, atrás do Passeio São Carlos.

Policiais militares do Comando Força Patrulha e RP realizaram uma abordagem de rotina e ao pesquisar a numeração do chassi e do motor, notaram adulterações. Havia ainda uma placa de alumínio em cima da numeração do chassi, além das etiquetas de segurança retiradas. A placa do veículo constava ser de São Paulo, porém após pesquisa os PMs constataram ser o carro produto de roubo.

No veículo estavam o motorista e sua mãe, como passageira. Indagados, afirmaram ter comprado, mas não forneceram maiores detalhes.

Diante dos fatos, os PMs revistaram o carro e no porta-luvas localizaram uma arma de fogo calibre 380 com várias munições que estaria documentada.

O veículo e a arma foram apreendidos e mãe e filho encaminhados à CPJ para as deliberações de praxe.

