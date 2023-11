Carreta de bitrem tomba na entrada de Ibaté

Crédito: Rota das Notícias

Uma carreta tombou na noite desta quarta-feira (1) na entrada principal de Ibaté. Não houve feridos.

Segundo informações, o motorista do caminhão, juntamente com a esposa vinham do estado do Mato Grosso com destino ao Porto de Santos e ao entrar no trevo de Ibaté para fazer o retorno em

direção a um posto de combustíveis, onde iriam pernoitar, a parte de trás da carreta bitrem acabou tombando.

Equipes de socorro na concessionária Econoroeste estiveram no local, no entanto, ninguém se feriu. A Polícia Rodoviária e a guarda municipal interditaram parte da alça de acesso.

