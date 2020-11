Câmera flagra homem agredindo auxiliar administrativo no Boa Vista

Câmera de segurança flagrou agressão - Crédito: Reprodução

O 2º DP irá investigar as agressões sofridas por um auxiliar administrativo de 28 anos, bem como ofensas raciais, ocorridas por volta das 23h30 de domingo, 15. O fato foi registrado por uma câmera de segurança. Boletim de ocorrência foi formulado pela vítima no início da tarde de segunda-feira, 16.

Segundo apurado pelo São Carlos Agora, o auxiliar administrativo teria ido em uma festa onde estaria o acusado que teria passado a ofendê-lo com palavras de cunho racista. O rapaz afirmou que não deu atenção e deixou o fato de lado.

Horas depois decidiu ir para sua casa, na rua Juca Sabino, no Boa Vista 2 e quando foi entrar em uma porta lateral, localizada em uma viela, foi surpreendido pelo agressor que espirrou spray de pimenta em seu rosto e em seguida passou a agredi-lo a socos. Posteriormente, ainda segundo a vítima, o acusado colocou a mão na cintura (mencionando estar armado) e disse uma frase sugerindo que a agressão seria somente “o começo”, e que estaria sendo ameaçado de morte.

Temendo por sua vida, passou a gritar por socorro e teve ajuda do pai. O agressor fugiu em seguida. Com dores no rosto e na cabeça, o auxiliar administrativo passou por atendimento médico e exame de corpo delito.

