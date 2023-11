Beneficiado por saidinha não retorna à prisão e é capturado pela GM em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Durante patrulhamento preventivo, guardas municipais detiveram por volta das 2h40 desta terça-feira, 7, E.V., 25 anos, procurado pela Justiça. O flagrante aconteceu na rua São Paulo, na Vila Monteiro.

Os GMs notaram dois homens em atitude suspeita e após abordagem, realizaram pesquisa via Prodesp e constou que E.V. era procurado, já que tinha sido beneficiado pela saída temporária do Natal de 2022 e deveria retornar ao CPP de Jardinópolis no dia 1 de janeiro desse ano para cumprir a pena. Após ser encaminhado à CPJ, foi recolhido ao centro de triagem.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também