Bebê de 3 meses com sinais graves de desnutrição é resgatado pelo Conselho Tutelar

O Ministério Público (MP) de São Carlos apura um caso de maus-tratos contra um bebê de apenas 3 meses.

O SCA apurou que o Conselho Tutelar de São Carlos foi avisado de forma anônima sobre as condições que a menina estava vivendo. A conselheira Ariane Fondato Quirino foi até a casa da família e encontrou a criança muito desnutrida, com vacinas atrasadas, falta de acompanhamento médico e pediu ajuda à equipe médica da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro.

"Chegando na casa o médico constatou que a criança estava com desnutrição, pesando apenas 3kg, extremamente desidratada e precisava ser internada", contou a conselheira Ariane ao São Carlos Agora.

A menina foi levada até a UBS onde foi novamente examinada e transferida pelo SAMU até o Hospital Universitário (HU), onde permaneceu internada, mas não corre risco de morte.

O Promotor da Infância e Juventude, Mario Correa de Paula está acompanhando o caso e tomará as medidas cabíveis em relação aos pais e o futuro da criança.

Após receber alta médica, a criança ficará aos cuidados de familiares.

Por medidas de segurança, não foi informado o bairro onde reside a criança.

