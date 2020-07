BAEP prende procurado pela Justiça e apreende drogas durante operação em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

A operação realizada pelo 11º Batalhão de Ações Especiais Policiais (BAEP) em São Carlos resultou na prisão de uma foragido da Justiça e apreensão de drogas nesta terça-feira (28).

Em um conjunto de prédios na rua Heitor José Reali, os policiais prenderam um jovem de 24 anos, procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de entorpecentes. Com ele havia um cigarro de maconha.

Perto dali, no CDHU da Vila Isabel, no pátio de um dos condomínios foi abordado um adolescente de 15 anos conhecido dos meios policiais. Com ele havia maconha e dinheiro.

Em um apartamento foram detidos dois homens, uma mulher e um adolescente. No local havia drogas e no pátio mais entorpecente foi localizado.

Todos os detidos foram conduzidos até a Delegacia de Entorpecentes (DISE). O foragido da Justiça foi recolhido ao Centro de Triagem e os demais permaneceram à disposição da Polícia Civil.

A operação com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão e prisão teve desdobramento em Araraquara e Matão, onde mais pessoas foram detidas.

