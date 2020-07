Assaltantes invadem casa e roubam três televisores no Macarengo

Crédito: Divulgação

Uma residência foi assaltada na madrugada desta quinta-feira (30), na rua Alfredo Lopes, no Jardim Macarengo, em São Carlos. Duas mulheres foram rendidas por dois bandidos.

Segundo o apurado, a cuidadora de 49 anos e a idosa de 85, que sofre com mal de alzheimer, estavam dormindo quando a primeira escutou um forte barulho e foi verificar o que estava acontecendo, quando se deparou com dois indivíduos no interior da casa.

Os criminosos amarraram a cuidadora e a trancaram no quarto junto com a senhora.

Segundo a cuidadora, um dos assaltantes estava armado com uma faca e estava bastante alterado e fazia ameaças, enquanto que o outro aparentava estar mais calmo. Os bandidos estavam com agasalhos com capuzes que cobriram parcialmente os rostos.

A dupla roubou três televisores e um celular que foram colocados em um carro que aguardava do lado de fora. As vítimas não souberam informar se havia um terceiro assaltante.

A Polícia Militar foi chamada e descobriu que os bandidos arrombaram um portão social e arrancaram a grade de uma janela para entrar na casa.

