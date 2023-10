Após atos de violência doméstica, homem é detido pela PM

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem foi detido após atos de violência doméstica por volta das 19h20 desta segunda-feira, 30, em uma moradia na rua Alberto Alvez Antonio, no Aracê do Santo Antonio.

Policiais militares foram solicitados via Copom para atendimento de ocorrência de violência doméstica e no local, observaram que o acusado estaria no chão e segurado por parentes. Após os ânimos se acalmarem, o homem foi detido e encaminhado à CPJ e após a autoridade policial tomar ciência dos fatos, fez a autuação em flagrante do acusado, sendo posteriormente recolhido ao centro de triagem.

