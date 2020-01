Adolescente é flagrada com drogas a caminho de festa rave em Ibaté

Crédito: Divulgação/PM

Uma adolescente foi detida no começo da madrugada deste sábado (18) após ser flagrada com entorpecentes na avenida São João, em Ibaté.

Em patrulhamento pela via uma equipe da PM suspeitou de um casal em uma bicicleta com destino a uma festa rave que é realizada no bairro Industrial.

Durante a abordagem nada de ilícito foi localizado com o rapaz, porém no bolso da mulher havia 26 invólucros de maconha, 10 cápsulas de cocaína e um frasco com 500 ml e outro com 150 ml aparentando ser droga sintética.

O casal foi levado até a base do 2º pelotão de Polícia Militar em Ibaté, onde foi feita a apreensão da droga e a adolescente liberada para a sua mãe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também