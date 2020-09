Adolescente de 14 anos é flagrado até com maconha na orelha

Crédito: Divulgação

Mais um adolescente foi flagrado pela Guarda Municipal com entorpecentes na manhã desta terça-feira, 15. Este, de 14 anos, com direito a ter maconha até na orelha.

Por volta das 10h30, uma equipe do canil estava em patrulhamento pelo Cidade Aracy e no cruzamento das ruas Hilário Martins Dias com a João Paulo, em um campo de futebol, ao lado do Cemei Maria Alice Vaz de Macedo, os GMs desconfiaram de um homem, que estava em atitude suspeita.

Ao ver a viatura, o infrator tentou a fuga e jogou no chão um embrulho que continha três pinos com cocaína, 10 porções de maconha e três pedras de crack. Em sua orelha, um cigarro de maconha e nos bolsos, R$ 172.

Após o flagrante, o adolescente, entorpecentes e dinheiro foram encaminhados à Dise.

