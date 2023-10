Acusado de tráfico é detido pela GM na Vila Jacobucci

SIGA O SCA NO

30 Out 2023 - 13h38

30 Out 2023 - 13h38 Por Marcos Escrivani

A droga e o dinheiro que estava com o suspeito na Vila Jacobucci - Crédito: Divulgação

A equipe Canil, durante patrulhamento preventivo, deteve por volta das 11h desta segunda-feira, 30, no cruzamento da rua Antonio Rogano com a Travessa Seba Jorge Kebbe, na Vila Jacobucci, um acusado de tráfico de 20 anos.

Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito jogou um objeto embaixo de Kombi que estava estacionada. A atitude levantou suspeita, ocasionando a abordagem e constatação que o objeto arremessado, era uma caixinha de óculos com dois pinos com cocaína, sete porções de maconha, 14 pedras de crack e R$ 26,70. Questionado, informou que vendia entorpecentes para pagar dívidas com o tráfico.

Porém, devido à suspeita de que havia mais drogas no entorno, fora utilizado o faro da K9 Índia que localizou em um terreno uma sacola com mais12 pinos com cocaína, 17 porções de maconha e 32 pedras de crack. A droga e dinheiro, bem como o suspeito, foram apresentados na CPJ.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também