Acusado de tráfico de drogas é detido pela PM no São Carlos 5

Um homem de 32 anos, acusado de tráfico de entorpecentes, foi detido por policiais militares na manhã desta terça-feira, 31, na rua José Quatrochi, no São Carlos 5.

Conhecido no meios policiais e estaria em liberdade há quatro meses após cumprir pena pelo mesmo crime, o suspeito ao ver a viatura policial se assustou, jogou uma sacola em uma moita e tentou a fuga.

Porém, a tentativa de fuga foi frustrada e o acusado, após ser abordado, foi encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe. No caminho até a Central de Polícia, chegou a pedir para os PMs para ser solto. Entretanto, após as deliberações de praxe, foi autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem. A sacola, com as drogas, foi recuperada e apreendida.

