Acusado de furtos, homem é detido pela PM no Boa Vista

30 Out 2023 - 10h49 Por Marcos Escrivani

Os produtos que foram apreendidos pela PM - Crédito: Lourival Izaque

Um homem de 34 anos foi detido por policiais militares por volta das 7h50 desta segunda-feira, 30, acusado de praticar furtos em duas casas na rua Luís Gama, na Vila Carmem. A abordagem aconteceu na rua Sebastião Abreu Sampaio, na Vila Boa Vista.

Os policiais militares foram alertados via Copom de um furto em andamento e no local, ninguém foi detido. Minutos depois, outro crime foi dado ciência em outra casa, momento em que o acusado foi abordado com uma bolsa e teria confessado o crime. Em ambos os casos não havia ninguém nas moradias e em ambas ocorreu arrombamento.

Após ser encaminhado à CPJ, as autoridades policiais constataram que o acusado estaria envolvido no roubo que teria ocorrido no Restaurante Bom Prato há algumas semanas.

