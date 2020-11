Acusado de furtar botijão de gás, ladrão é detido pela GM

Crédito: Divulgação

Guardas municipais detiveram por volta das 22h30 deste domingo, 22, na rua Sete de Setembro, no centro, C.C.F., 44 anos, acusado de furtar um botijão de gás de uma casa.

Uma equipe da GM, durante patrulhamento preventivo, foi solicita por um munícipe. Segundo ele, um ladrão teria entrado em sua casa e furtado o botijão.

Com as características do suspeito, foi feito diligências e o acusado abordado na rua Walther de Camargo Schutzer, carregado o botijão.

Encaminhado ao plantão policial, foi autuado em flagrante e posteriormente recolhido ao Centro de Triagem.

